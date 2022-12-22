Антикоррупционный мониторинг деятельности земельных комиссий провели в Карагандинской области

22 Декабря 2022, 21:44

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Департамент по противодействию коррупции по Карагандинской области провел мониторинг по выявлению рисков в сфере предоставления и освоения сельхозземель. Его итоги озвучили на очередном заседании региональной комиссии по противодействию коррупции под председательством акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбор рисков начали с земельных комиссий. Так, были обнаружены нарушения при формировании ее состава. Были случаи, когда не соблюдалось антикоррупционное законодательство в части недопущения конфликта интересов. Установлены факты аффилированности председателя земельной комиссии с физическим лицом, участвующим в конкурсе.

Руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Бауржан Хусаинов указал на конкретные нарушения в работе земельных комиссий. Среди них отсутствие протоколов решений на интернет-ресурсах, неправильный подсчет баллов по критериям обязательств, который приводит к незаконным решениям.

Выявлены необоснованные отказы в принятии заявок и неправомерное предпочтение при допуске к рассмотрению и участию в конкурсе. Были случаи выставления на конкурс земель, находящихся в частной собственности.

«Одним из грубых нарушений стало отсутствие обязательной аудио- и видеофиксации заседаний. Это указывает на отсутствие прозрачности и объективности процедуры проведения конкурсов. Департамент по противодействию коррупции предложил провести в 2023 году внешний анализ коррупционных рисков в деятельности акиматов районов по выделению и освоению земельных участков сельхозназначения», – сказал Бауржан Хусаинов.

Ермаганбет Булекпаев это решение поддержал и поручил усилить антикоррупционную работу в сфере земельных отношений.

«Выявленные нарушения в земельных комиссиях свидетельствуют об упущениях в процедурах планирования и организации работы. Поручаю акимам районов взять этот вопрос на личный контроль. Пересмотрите составы земельных комиссий и приведите их в соответствие с действующим законодательством», – подчеркнул глава региона.