Антикоррупционный квест проходит в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане на базе Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова проводится квест-игра «АntiParaCraft-2021». Инициативу Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова поддержало Агентство по противодействию коррупции РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, это пилотный проект, не имеющий других аналогов в стране.

Антикоррупционный квест проходит в игровом и познавательном жанре, как новый метод привлечения студентов к общественной жизни. Задумка проведения мероприятия в форме квест-игры было инициировано тем, что такого рода игры очень популярны среди молодежи и позволяют в игровом формате обучить и пропагандировать среди студентов этику антикоррупционной деятельности.

В процессе квест-игры участники получали разного рода задания. Конкурсы были не только интеллектуального жанра, но и требовали творческого подхода. Первый этап игры состоял из подготовки видео-материала на ситуационные темы, которые могут встречаться в студенческой жизни.

Например, что делать студенту, если его преподаватель настоятельно требует какие-либо подарки от студентов для успешной сдачи экзамена. Кроме того, в формате популярной игры «Anticor city» участники с помощью дебатов должны были определить игрока, который являлся коррупционером по сценарию.

Заключительный этап «АntiParaCraft- 2021» и финал под названием «Кубок честности» состоится 27 февраля (субботу) в 12:00 часов в Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова.