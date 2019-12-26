Антикоррупционный форум прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском региональном государственном университете имени Кудайбергена Жубанова прошел антикоррупционный форум «Әділдік. Парасаттылық. Сенім», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, приехавший в регион в рамках рабочей поездки, представители вузов России, Кореи, Польши и Китая, представители государственных и негосударственных организаций.

В ходе форума его участники поделились мнением о путях борьбы с коррупцией.

«Форум «Әділдік. Парасаттылық. Сенім» показывает, что противодействие коррупции становится важной проблемой общества. Если в повседневной жизни не будет справедливости и добропорядочности в обществе, доверия народа к институтам государственной власти также не будет», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

Председатель Агентства и глава региона вручили актюбинцам, принимающим активное участие в формировании антикоррупционной культуры, благодарственные письма.

А. Шпекбаев ознакомился с Центром обслуживания студентов «Темірқазык», проектами «Школа интеллекта» и «Магазин честности», деятельность которых направлена на профилактику коррупции в вузе.

Затем Алик Шпекбаев посетил клинику «Дару жарығы». Один из ведущих офтальмологических центров РК оснащен высокотехнологичным оборудованием производства компаний США, Австрии, Швейцарии, Германии, Франции, Японии и работает по программе государственно-частного партнерства.

Также гость посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу 112, где ознакомился с системой координации всех оперативных служб области, с процессами трудоустройства граждан с ограниченными возможностями в диспетчерский центр.

«За год в регионе проведена большая работа по цифровизации, созданию открытого общества», - положительно оценил работу, проводимую в области Алик Шпекбаев.