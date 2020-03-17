Антикоррупционный челлендж #adaldyqJolymen запустили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пользователи социальных сетей участвуют в челлендже #adaldyqJolymen, запущенном в рамках Года волонтера, объявленного по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Челлендж в начале марта запустила волонтер студентка Актюбинского сельскохозяйственного колледжа Гульжазира Асуова, которая прочла стихотворение собственного сочинения на антикоррупционную тематику.
«Этот год в Казахстане по инициативе Главы государства объявлен годом волонтеров. Также в этом году особое внимание уделяется распространению наследия великих казахских и тюркских мыслителей, чьи произведения направлены на воспитание молодого поколения в духе честности и добропорядочности, стремления к труду и знаниям. Своим стихотворением я призываю казахстанцев противостоять социальному злу – коррупции», - сказала Гульжазира Асуова.Эстафету она передала волонтерам проекта «Ізгілік елшісі» («Послы добропорядочности») и всем казахстанцам.
Призыв Гульжазиры активно поддержали многие пользователи социальных сетей. В Instagram с хэштегом #adaldyqJolymen опубликованы около 100 видеозаписей, на которых они читают стихотворения собственного сочинения и произведения великих мыслителей, призывая граждан к добропорядочности, честности и справедливости. Видеозаписи сопровождаются хэштегом #adaldyqJolymen.
На данный момент в челлендже приняли участие аким города Текели Алматинской области Бахтияр Унербаев, руководитель проектного офиса «Жетісу – адалдық алаңы» Аманжол Жазыкбаев, волонтеры проектного офиса «Адалдық алаңы», студенты университетов и колледжей, школьники, сотрудники сферы культуры и другие. В целом, эстафету активно поддержали жители Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областей, города Нур-Султан и других регионов. Популярными площадками размещения записей стали Facebook и Instagram.
Также эстафета передана членам Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений, депутату Мажилиса Парламента РК Геннадию Шиповских, государственному инспектору Администрации Президента РК Максиму Споткаю, председателю молодежного крыла «Jas Otan» Елнуру Бейсенбаеву, двухкратному чемпиону «Қазақстан барысы» и «Әлем барысы» Айбеку Нугымарову.
В Антикоррупционной службе призывали принять участие в данном челлендже представителей СМИ и деятелей искусств.
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