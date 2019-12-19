Антикоррупционный центр открылся в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области открыл двери первый центр «Antikor Ortalygy». В новом павлодарском центре каждый житель может рассказать о своей проблеме, связанной с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уверен, что совместными усилиями мы построим «Слышащее государство». Каждый житель может прийти в этот офис в любое время и рассказать о своей проблеме, чтобы решить ее», - сказал в своем выступлении аким Павлодарской области Булат Бакауов.





В торжественном открытии приняли участие аким области, руководители областных государственных и правоохранительных органов, представители общественности и СМИ. Сервисный центр «Antikor Ortalygy» призван улучшить подход к предоставлению гражданам консультаций от квалифицированных специалистов и совмещает принципы работы офиса в формате «Open space» и фронт-офиса, отметили в проектном офисе «Ертіс – адалдық алаңы».

«Миссия данного фронт-офиса – исполнение концепции Главы государства «Слышащее государство». Большую помощь в открытии оказал глава региона Булат Бакауов», - отметил руководитель антикоррупционной службы по Павлодарской области Айдар Тастемиров.

Новая площадка позволит жителям Павлодарской области оперативно и в комфортных условиях получать полезные ответы на интересующие их вопросы, отметили в ведомстве. В центре «Antikor Ortalygy» размещены кабинеты для консультаций, оказания содействия в части защиты прав инвесторов, а также проектного офиса «Ертіс – адалдық алаңы» для приема посетителей.





«Переход на формат «Open space» показывает стремление к созданию максимально безбарьерной среды, а также повышение прозрачности работы госорганов. Центр «Antikor Ortalygy» оснащен современной техникой; в здании установлен пункт общественного доступа (ПОД) – устройство, позволяющее получить ряд госуслуг», - подчеркнули антикоррупционщики.

Ситуация с борьбой против коррупционных проявлений выходит на новый уровень, этому в числе прочего способствуют цифровизация и открытие подобных фронт-офисов, отмечают в проектном офисе.