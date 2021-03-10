Антикоррупционные ведомства Казахстана и Иордании обменялись опытом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для расширения сети зарубежных партнеров Агентства РК по противодействию коррупции проведена онлайн-встреча с руководством Комиссии добропорядочности и противодействия коррупции и послом Иордании в Казахстане Юсуфом Абдельгани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев ознакомил иорданских коллег с результатами работы и проводимыми в стране комплексными реформами, обозначив важность политической модернизации. Он также обратил внимание собеседников на принятые новеллы антикоррупционного законодательства, направленные на превенцию и усиление уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

Ранее в своем письме председатель комиссии Муханнад Хиджази отметил успехи нашей страны, подчеркнув значительный рост в международных рейтингах. В свою очередь, посол Юсуф Абдельгани акцентировал, что, живя в Казахстане, он воочию видит улучшения и серьезные достижения в противодействии коррупции.

Генеральный секретарь иорданского ведомства Асам Тарауне подробно рассказал об истории становления антикоррупционной политики. Начиная с ратификации в 2005 году Конвенции ООН против коррупции, заканчивая прорабатываемыми инициативами в части криминализации обещания/предложения взятки, торговли влиянием и отмывания денег.

Деятельность, функции и приоритеты двух госорганов во многом совпадают. К примеру, 70% проектов, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции Иордании, направлены на предупреждение.

По итогам встречи стороны договорились о подписании меморандума о сотрудничестве и организации взаимных консультаций на постоянной основе.