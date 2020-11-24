Антикоррупционные ведомства Казахстана и Гонконга укрепляют сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При содействии Генерального консула РК в Гонконге состоялась онлайн-встреча председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с главой одного из самых успешных зарубежных ведомств – Комиссаром Независимой комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга Саймоном Пэ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

А. Шпекбаев ознакомил гонконгских коллег с проводимыми в стране реформами, акцентировав внимание на мерах политической модернизации, новеллах антикоррупционного законодательства и инициативах, озвученных в Послании Главы государства.

Со своей стороны, Саймон Пэ отметил значительные достижения Казахстана в противодействии коррупции и реформировании государственной службы. В частности, он подчеркнул значимую роль создания агентства, напрямую подчиненного Главе государства и наделенного комплексными функциями уголовной практики, превенции и просвещения. Отмечается, что за основу структуры казахстанского ведомства были приняты модели Юго-Восточной Азии, европейских стран, в том числе Гонконга.

Стороны обсудили опыт гонконгских коллег, позволивший кардинально изменить ситуацию с коррупцией. Ключевыми слагаемыми успеха стали создание независимого антикоррупционного органа, введение принципа «докажи, что купил имущество не на взятки», повышение правовой культуры граждан.

Значимым факторов в формировании нулевой терпимости и масштабировании культуры добропорядочности являются широкое антикоррупционное просвещение и образование. Мы начали эту работу более 40 лет назад, и выросло уже не одно поколение. Благодаря этому сегодня 99% населения не сталкиваются с проявлениями коррупции», - отметил Саймон Пэ. Он также высоко оценил проводимую Казахстаном работу в этом направлении.

Серьезное внимание в Гонконге уделяется профессионализму сотрудников комиссии. Все новобранцы проходят годичное экстенсивное обучение по специализации и основным зонам ответственности ведомства, включая практику расследований, превенции и просвещения.

Ведомства договорились о более тесном сотрудничестве на базе Центра антикоррупционных исследований и международного обучения при Независимой комиссии. Речь идет об обмене результатами аналитических исследований, обучающих мероприятиях и двусторонних визитах.