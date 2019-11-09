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вчера 23:12
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вчера 20:14
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вчера 18:26
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вчера 17:41
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Антикоррупционные проекты «Касса без продавца» и «Турникет честности» реализуются в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в рамках антикоррупционного форума посетил «Кассу без продавца» и «Турникет честности» в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Атмосфера доверия в обществе является одним из рычагов искоренения коррупции.
Первая «Касса без продавца» открылась в супермаркете «Юбилейный» весной этого года по инициативе проектного офиса «Алматы – адалдық аланы».
Терминалы селф-чекаут (кассы самообслуживания) используют многие супермаркеты по всему миру. Кассовое оборудование даёт возможность покупателям отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату.
Помимо укрепления высоких нравственных качеств кассы самообслуживания позволяют более рационально использовать трудовые ресурсы и ускорить пропускную возможность магазина.
В свою очередь, Алик Шпекбаев рассказал: «Первые шаги в этом направлении сделаны, по стране работают 4 344 магазина без продавца. Это проявление доверия к покупателю, ожидание ответственного и честного поведения».
На днях еще один крупный супермаркет поддержал данное движение и запустил сразу несколько кассовых терминалов без продавцов.
Комфортная зона самообслуживания - это дополнительный сервис для покупателей супермаркетов, которым удобно использовать безналичный расчет, и для тех, кто ценит свое время. Также сервис востребован у людей, которые любят пользоваться гаджетами.
Многие покупатели уже оценили автоматизированную систему покупок, покупки через такие кассы происходят в 3 раза быстрее.
Как еще один пример креативных мер культивирования принципов добропорядочности сегодня в городе Алматы функционирует «турникет честности» на станции метро «Алматы».
По последним данным, лишь 0,4% пассажиров метрополитена не произвели оплату.
Эксперимент прошел успешно, и запущенный пилотный проект на станции «Алмалы» доказал свою эффективность.
Как отметил Алик Шпекбаев: «Жители и гости города Алматы при прохождении через безбарьерные турникеты демонстрируют свои лучшие качества – честность, порядочность и ответственность».
Это и есть – все начинается с каждого из нас.
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