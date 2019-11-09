Антикоррупционные проекты «Касса без продавца» и «Турникет честности» реализуются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в рамках антикоррупционного форума посетил «Кассу без продавца» и «Турникет честности» в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Атмосфера доверия в обществе является одним из рычагов искоренения коррупции.

Первая «Касса без продавца» открылась в супермаркете «Юбилейный» весной этого года по инициативе проектного офиса «Алматы – адалдық аланы».

Терминалы селф-чекаут (кассы самообслуживания) используют многие супермаркеты по всему миру. Кассовое оборудование даёт возможность покупателям отсканировать штрих-код товара, упаковать его и внести оплату.

Помимо укрепления высоких нравственных качеств кассы самообслуживания позволяют более рационально использовать трудовые ресурсы и ускорить пропускную возможность магазина.





В свою очередь, Алик Шпекбаев рассказал: «Первые шаги в этом направлении сделаны, по стране работают 4 344 магазина без продавца. Это проявление доверия к покупателю, ожидание ответственного и честного поведения».

На днях еще один крупный супермаркет поддержал данное движение и запустил сразу несколько кассовых терминалов без продавцов.

Комфортная зона самообслуживания - это дополнительный сервис для покупателей супермаркетов, которым удобно использовать безналичный расчет, и для тех, кто ценит свое время. Также сервис востребован у людей, которые любят пользоваться гаджетами.

Многие покупатели уже оценили автоматизированную систему покупок, покупки через такие кассы происходят в 3 раза быстрее.

Как еще один пример креативных мер культивирования принципов добропорядочности сегодня в городе Алматы функционирует «турникет честности» на станции метро «Алматы».

По последним данным, лишь 0,4% пассажиров метрополитена не произвели оплату.

Эксперимент прошел успешно, и запущенный пилотный проект на станции «Алмалы» доказал свою эффективность.





Как отметил Алик Шпекбаев: «Жители и гости города Алматы при прохождении через безбарьерные турникеты демонстрируют свои лучшие качества – честность, порядочность и ответственность».

Это и есть – все начинается с каждого из нас.