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Антикоррупционные меморандумы заключили вузы Кокшетау

14 Февраля 2020 03:07
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Антикоррупционные меморандумы заключили вузы Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ақмола – адалдық алаңы» на площадке сервисного центра «Antikor ortalyǵy» состоялась встреча с участием руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурата Тюлеубаева и руководства высших учебных заведений города Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы области.

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В своем выступлении руководитель территориального антикоррупционного ведомства отметил, что в целях продвижения принципов академической честности и нулевой терпимости к коррупции департаментом проводится ряд мероприятий с вовлечением студентов и сотрудников учебных заведений, направленных на воспитание патриотизма, порядочности, честности, антикоррупционного мировоззрения среди подрастающего поколения.

В свою очередь, в рамках ежегодно проводимой акции «Чистая сессия» руководству вузов необходимо обеспечивать создание в университетах морально-нравственного климата по искоренению, непринятию, осуждению и порицанию любого коррупционного проявления как угрозы подрыва их репутации.

В ходе встречи состоялось трехстороннее подписание меморандумов о сотрудничестве между департаментом, проектным офисом «Ақмола – адалдық алаңы» и Кокшетауским государственным университетом имени Ш. Уалиханова, Гуманитарно-технической академией, Кокшетауским техническим институтом КЧС МВД РК по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формированию антикоррупционной культуры в обществе.

Целью данного соглашения является формирование всеобщего неприятия коррупции через систему образования страны посредством совместной реализации проекта «Саналы ұрпақ». Согласно меморандуму вовлечение в формирование антикоррупционной культуры всех субъектов системы образования планируется посредством реализации комплекса совместных мер в рамках плана мероприятий, совершенствования антикоррупционного законодательства в сфере образования, а также обеспечения прозрачности и открытости деятельности учебных заведений.

В дальнейшем заключение антикоррупционных меморандумов планируется с организациями технического и профессионального образования региона.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Борьба с преступностью, Другие государственные органы, Общество,
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