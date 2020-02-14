Антикоррупционные меморандумы заключили вузы Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ақмола – адалдық алаңы» на площадке сервисного центра «Antikor ortalyǵy» состоялась встреча с участием руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурата Тюлеубаева и руководства высших учебных заведений города Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы области.

В своем выступлении руководитель территориального антикоррупционного ведомства отметил, что в целях продвижения принципов академической честности и нулевой терпимости к коррупции департаментом проводится ряд мероприятий с вовлечением студентов и сотрудников учебных заведений, направленных на воспитание патриотизма, порядочности, честности, антикоррупционного мировоззрения среди подрастающего поколения.

В свою очередь, в рамках ежегодно проводимой акции «Чистая сессия» руководству вузов необходимо обеспечивать создание в университетах морально-нравственного климата по искоренению, непринятию, осуждению и порицанию любого коррупционного проявления как угрозы подрыва их репутации.

В ходе встречи состоялось трехстороннее подписание меморандумов о сотрудничестве между департаментом, проектным офисом «Ақмола – адалдық алаңы» и Кокшетауским государственным университетом имени Ш. Уалиханова, Гуманитарно-технической академией, Кокшетауским техническим институтом КЧС МВД РК по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формированию антикоррупционной культуры в обществе.

Целью данного соглашения является формирование всеобщего неприятия коррупции через систему образования страны посредством совместной реализации проекта «Саналы ұрпақ». Согласно меморандуму вовлечение в формирование антикоррупционной культуры всех субъектов системы образования планируется посредством реализации комплекса совместных мер в рамках плана мероприятий, совершенствования антикоррупционного законодательства в сфере образования, а также обеспечения прозрачности и открытости деятельности учебных заведений.

В дальнейшем заключение антикоррупционных меморандумов планируется с организациями технического и профессионального образования региона.