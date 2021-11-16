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Антикоррупционное законодательство разъяснили в колонии Нур-Султана

16 Ноября 2021 06:38
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Антикоррупционное законодательство разъяснили в колонии Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В колонии Нур-Султана среди личного состава провели занятие по разъяснению антикоррупционного законодательства, просвещение в сфере противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовно-исполнительной системы Нур-Султана.

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Офицером по ОВД Управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Алмагуль Кенбаевой доведено до личного состава о профилактике и предупреждению коррупции, о выявлении факторов, ведущих к коррупции, об ограничении в сфере борьбы с коррупцией, ужесточении наказаний за коррупцию посредников во взяточничестве.

Алмагуль Кенбаева рассказала о принятых нововведениях в законодательства по противодействию коррупции, разъяснила приоритетные направления работы Агентства, а также проинформировала о работе Единого сall-центра Антикоррупционной службы 1424 для сообщения о фактах коррупции.

«Ранее антикоррупционная политика ограничивалась выявлением и привлечением к ответственности виновных, сейчас же акцент в противодействии коррупции смещен на предупреждение, профилактику коррупции - именно с этой целью инициировано проведение данного занятия», - отметил начальник Департамента Даулет Рахимбеков.

«Нетерпимое отношение к коррупции должно стать гражданской позицией каждого казахстанца, а честность и неподкупность – нормой поведения. Без наличия у граждан антикоррупционной культуры, стойкого иммунитета к коррупции, ее публичного порицания невозможно достижение желаемого результата.

Каждый казахстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – дело всего общества. Важным является внедрение идеологии противодействия коррупции, открытости и публичности органов государственной власти, содействие устойчивому и справедливому мировому развитию. Формирование таких стандартов поведения начинается, прежде всего, с предъявления требований к самому себе, воспитания необходимых черт характера», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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#Нур-Султан   #Коррупция   #Другие государственные органы   #ДУИС   #Заключенные   #Борьба с коррупцией  
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