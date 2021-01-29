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    11:59, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Антикоррупционная служба возместила ущерб по уголовным делам на 50,7 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О возмещении Антикоррупционной службой ущерба рассказал председатель Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сумма возмещенного ущерба по уголовным делам составила 50,7 млрд тенге, что более чем в два раза выше показателя 2019 года. Объем кратных штрафов по фактам взяточничества и хищений составил 2,8 млрд тенге, арестованного имущества – 1,2 млрд тенге», - сказал председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе коллегии ведомства.

    Он также рассказал, сколько составил экономический эффект работы Антикоррупционной службы.

    «Системная работа по мониторингу госзакупок, внешним анализам коррупционных рисков и проектной деятельности позволила предотвратить нерациональное использование бюджетных средств еще на 40,9 млрд тенге. Таким образом экономический эффект работы Агентства за 2020 год составил 95,6 млрд тенге. Мы не должны останавливаться на достигнутом, каждый наш сотрудник должен работать в режиме максимальной эффективности», - проинформировал А. Шпекбаев.



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