Антикоррупционная служба рассказала о резонансных делах в системе образования Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области проанализировали причины и следствия совершенных в минувшем году правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, в 2019 году зарегистрировано 18 уголовных дел по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», по статье «Хищение» - 9, по факту мошенничества - два дела, по факту получения взятки – четыре дела, по служебному подлогу – три дела. Из этого количества 14 дел направлено в суд, предъявлено обвинение 26 лицам, восемь человек осуждены. В то время как в 2017 году департаментом было установлено шесть преступлений по фактам злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки, а в 2018 году - пять уголовных дел, из которых четыре направлено в суд, а одно прекращено за отсутствием состава преступления.

В департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области проанализировали характер совершенных правонарушений и пришли к выводу, что значительно выросло их число в сфере образования, в том числе участились факты хищения государственных средств в учреждениях образования региона.

Так, в прошлом году резонансными стали уголовные дела в Шуском, Мойынкумском и Байзакском районах Жамбылской области.

Директор «Школы Искусств» отдела образования акимата Шуского района Иманбаева получила 150 тысяч тенге взятки, чтобы принять на работу руководителя кружка. Шуским районным судом она приговорена к лишению свободы сроком на три года, суд апелляционной инстанции назначил в виде возмещения штраф 4,5 млн. тенге.

В Мойынкумском районе заведующая детским садом «Бобек» Абдраманова перевела денежные средства на свой счет в качестве заработной платы на общую сумму 524 768 тенге. Приговором суда за хищение государственных средств ей назначен штраф в размере 5 247 680 тенге. Заведующая детским садом «Балапан» Тажигулова присвоила в качестве заработной платы 620 363 тенге. Хищение госсредств обернулось приговором Мойынкумского райсуда, назначившего наказание в виде лишения свободы сроком на два года. И только семейное положение позволило применить к подсудимой норматив УПК РК в виде отсрочки отбывания наказания на пять лет. Миллион тенге штраф заплатила директор детской музыкальной школы Иетаева после взятки в 50 тысяч тенге за то, чтобы не сокращать часы преподавания по музыкальному инструменту кобыз.

В Байзакском районе взятку в размере 130 тысяч тенге получила заведующая детсадом «Даулет» Жакыпбаева за принятие на работу помощника воспитателя. Приговором Байзакского района ей назначено наказание в виде штрафа в 5,2 млн. тенге.

В департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области на основании данных уголовных дел дали ряд рекомендаций учреждениям образования в качестве превенции возможных правонарушений.

«Управление образования облакимата должно контролировать эффективность использования государственных средств. Для устранения причин, способствовавших совершению уголовных правонарушений и обстоятельств, необходимо реализовать следующие задачи. Районные отделы образования должны пересмотреть годовой фонд заработной платы и обоснованность выделяемых бюджетных средств, целевое финансирование. В отделе централизованного учета районных отделов образования необходимо внедрить программу «1С». Во всех районных отделах образования провести обучающие разъяснительные семинары электронной цифровой подписи. Все организации, получающие финансирование из местного бюджета, должны мониторить проведенную работу. Необходимо проводить лекции и разъяснять сотрудникам Бюджетный Кодекс, Трудовой кодекс, приказ министра финансов РК «Об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», а также требования законодательства на систематической основе», - пояснили в ведомстве.