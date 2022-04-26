Антикоррупционная служба проверяет нарушения в работе Әскери құрылыс
«Военное ведомство в полном объеме и своевременно исполнило обязательства по договорам государственных закупок, заключенным с АО «Әскери құрылыс» и ТОО «Әскери құрылыс Астана». В урегулировании проблемной ситуации ведомство участвует по своей инициативе, понимая социальный характер вопроса», - сообщили в пресс-службе.
В частности, в городе Нур-Султане была проведена очередная встреча представителей Министерства обороны, Общества и инициативной группы кредиторов Товарищества. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы по погашению кредиторской задолженности и пути их решения, проведены переговоры по реабилитационным процедурам.
«Данный вопрос находится на личном контроле министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова. По поручению руководителя военного ведомства была создана специальная рабочая группа, которая на постоянной основе проводит встречи с представителями Главного управления военной инфраструктуры Министерства обороны, компаний, выполнявших работы и услуги», - добавили в пресс-службе Минобороны РК.
В первую очередь обозначен вопрос погашения задолженности, исполнения договорных обязательств. Отмечено, что работы по выделенным объемам должны быть завершены, так как это напрямую связано с боеготовностью Вооруженных сил страны.
«Все работы и услуги Министерством обороны приобретаются в рамках процедур государственных закупок наравне с другими хозяйствующими субъектами на общей конкурсной основе», - резюмировали в пресс-службе военного ведомства.
Допущенные со стороны руководства в АО «Әскери құрылыс» нарушения в работе с подрядчиками проверяются антикоррупционной службой.