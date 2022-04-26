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    21:58, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Антикоррупционная служба проверяет нарушения в работе Әскери құрылыс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны встретился с предпринимателями по проблемным вопросам АО «Әскери құрылыс». Руководством Министерства обороны озвучены предложения, направленные на разрешение кризисной ситуации с компаниями, которым за выполненные работы задолжало акционерное общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

    «Военное ведомство в полном объеме и своевременно исполнило обязательства по договорам государственных закупок, заключенным с АО «Әскери құрылыс» и ТОО «Әскери құрылыс Астана». В урегулировании проблемной ситуации ведомство участвует по своей инициативе, понимая социальный характер вопроса», - сообщили в пресс-службе.

    В частности, в городе Нур-Султане была проведена очередная встреча представителей Министерства обороны, Общества и инициативной группы кредиторов Товарищества. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы по погашению кредиторской задолженности и пути их решения, проведены переговоры по реабилитационным процедурам.

    «Данный вопрос находится на личном контроле министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова. По поручению руководителя военного ведомства была создана специальная рабочая группа, которая на постоянной основе проводит встречи с представителями Главного управления военной инфраструктуры Министерства обороны, компаний, выполнявших работы и услуги», - добавили в пресс-службе Минобороны РК.

    В первую очередь обозначен вопрос погашения задолженности, исполнения договорных обязательств. Отмечено, что работы по выделенным объемам должны быть завершены, так как это напрямую связано с боеготовностью Вооруженных сил страны.

    «Все работы и услуги Министерством обороны приобретаются в рамках процедур государственных закупок наравне с другими хозяйствующими субъектами на общей конкурсной основе», - резюмировали в пресс-службе военного ведомства.

    Допущенные со стороны руководства в АО «Әскери құрылыс» нарушения в работе с подрядчиками проверяются антикоррупционной службой.


    Теги:
    Вооруженные силы Борьба с коррупцией Бизнес Минобороны РК Правоохранительные органы
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