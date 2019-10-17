Антикоррупционная служба проведет республиканский конкурс «Парасатты отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по противодействию коррупции объявляет о проведении конкурса «Парасатты отбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкурс проводится в рамках республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы», с целью пропаганды ценностей добропорядочной семьи, формирования дружественных, доброжелательных отношений между членами семьи, развития полноценной личности, достойной современных достижений, укрепления института семьи», - сказал руководитель проектного офиса «Адалдық алаңы» Мирас Каргабай в ходе пресс-конференции в Агентстве.

Он также отметил, что конкурс будет проводиться во всех регионах страны, и в нем могут принять участие активные, образцовые семьи общества.

«Очень важным является взаимодействие родителей и учителей. Семья-важнейшее звено передачи ребенку социально-исторического опыта, опыта эмоционального и делового взаимодействия. В конкурсе особое внимание уделяется семьям, отличившимся активной, креативной, инновационной, интеллектуальной, благотворительной деятельностью», - отметил М. Каргабай.

Руководитель проектного офиса пояснил, что конкурс будет проводиться в два этапа. На первом – районном (городском) этапе конкурса участники подготовят небольшую исследовательскую работу по теме «История моей семьи». На втором этапе конкурса участники готовят видеоролики на тему» Моя семья». Через видеосюжеты конкурсанты представляют информацию о трудовых, учебных достижениях и обычаях, традициях семьи.

При подведении итогов конкурса жюри определят лучшие семьи в номинациях: «Парасатты отбасы», «Полиязычная семья», «Лучшая читающая семья», «Интеллектуальная семья», «Творческая семья», «Семья мастеров». Победители будут награждены ценными призами.

Семьи, признанные лучшими на республиканском уровне, будут награждены на масштабном мероприятии, посвященном Дню борьбы с коррупцией, организованном Агентством.