Антикоррупционная служба прокомментировала расследование в отношении своего сотрудника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции прокомментировало расследование по факту неправомерных действий своего сотрудника, в том числе совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«В отношении Кудикенова Д.Т. В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Департаментом собственной безопасности Агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области Кудикенова Д.Т.

В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматривается административные материалы в отношении Кудекенова Д.Т. по ст.608 ч.3 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения), ст.611 ч.2 (оставление места ДТП) и ст.613 ч.1 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства) КоАП РК. С 7 февраля 2022 года по настоящее время Кудикенов Д.Т. находится на больничном с диагнозом «Пневмония». В этой связи, в соответствии с п.4 ст.58 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе» служебное расследование в отношении Кудикенова Д.Т. приостановлено. После выхода его на работу, служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение в отношении Кудикенова Д.Т.», - говорится в сообщении.