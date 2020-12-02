Антикоррупционная служба призвала МЧС начать свою деятельность «с чистого листа»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 декабря по инициативе сторон состоялась встреча руководства Агентства по противодействию коррупции и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Основная повестка дня ориентирована на вопросы взаимодействия по линии превенции коррупции в органах гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

Участие в мероприятии по видеоконференцсвязи также приняли территориальные подразделения Агентства, МЧС, его ведомства, подведомственные государственные учреждения и организации, а также местные исполнительные органы.

Особое внимание уделено превентивным мероприятиям по противодействию коррупции. В частности, для создания комфортных условий для граждан по принципу открытости и клиентоориентированности и искоренения бытовой коррупции будет открыт проектный офис «Адалдық алаңы» на базе центрального аппарата Министерства в рамках одноименного проекта, уже ставшим якорным для полноценного развития идеологии добропорядочности.

Следует отметить, что ранее руководством страны поддержана инициатива Агентства по распространению сервисной модели обслуживания населения на все уровни госаппарата.

Министерство оказывает все государственные услуги сугубо в электронном режиме. Таким образом, исключен контакт должностных лиц с заявителями, и соблюден принцип «одного окна» при оказании государственных услуг.

В части прозрачности реализации контрольных функций в области пожарной безопасности проводится работа по поэтапному закупу видеорегистраторов для сотрудников органов гражданской защиты. Успешно применяется аудит в области пожарной безопасности как альтернатива государственному контролю.

В целях исключения коррупционных рисков в сфере промышленной безопасности пересмотрены и сокращены требования в проверочных листах в вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Внедрены механизмы конкурсного отбора на службу в МЧС. При подборе кандидатов обязательно учитываются результаты полиграфологического исследования, что позволяет на первоначальном этапе выявлять лиц, подверженных к совершению коррупционных правонарушений.

Министр по ЧС Юрий Ильин подчеркнул: «Мы проведем точечную «разведку» всех коррупционных рисков с учетом деятельности вновь присоединенных комитетов по госматрезерву и промышленной безопасности. В целом, наши пожарные и спасатели – герои, рискующие собственным здоровьем и жизнью. Никто другой в системе ЧС не имеет права бросать тень на гражданскую защиту, организуя какого-либо рода «кормушки».

Председатель Агентства Алик Шпекбаев обратил внимание, что в органах гражданской защиты отмечается тренд на снижение коррупции. Обращаясь к руководящему составу, он акцентировал: «Если руководители честны, то и их окружение будет честным. Я надеюсь, что ваше стремление и воля в вопросах противодействия коррупции положат начало серьезным преобразованиям».

Для укрепления проводимой превентивной работы подписан совместный меморандум о сотрудничестве.