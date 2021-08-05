Антикоррупционная служба подписала соглашение с Абайской швейной фабрикой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Между департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области и ТОО «Стежок» (Абайская швейная фабрика) подписано Соглашение об антикоррупционном сопровождении инвестиционного проекта. Так, антикоровцы не словом, а делом поддерживают бизнесменов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача, которую взял на себя Антикор, – создать благоприятный инвестиционный климат в Казахстане. В связи с этим в 2018 году был запущен проект по защите бизнеса и инвестиций Protecting Business and Investments. Во всех регионах страны открылись специальные фронт-офисы.

В рамках соглашения департамент Агентства РК по противодействию коррупции сопровождает предпринимателя, защищая его от бюрократических и коррупционных посягательств со стороны недобросовестных чиновников, разрешая возникающие проблемные вопросы в рамках законодательства.

В середине июля руководитель ТОО «Стежок» Нурхан Жумабеков обратился за помощью к антикоровцам. Прошло совещание с участием представителей антикоррупционного ведомства и департамента государственных доходов. В результате переговоров было подписано Соглашение об антикоррупционном сопровождении инвестиционного проекта ТОО «Стежок».

«В рамках проекта «Сарыарка адалдык аланы» нами был заключён договор со швейной фабрикой города Абая. Кроме того, уже заключено 56 соглашений именно по проекту PBI с предпринимателями и торговыми организациями», – прокомментировала руководитель проектного офиса «Сарыарка адалдык аланы» Малика Кусенбаева.

Единственным требованием соглашения для предпринимателя является обязательство вести честный бизнес, соблюдая антикоррупционное законодательство.

Специалисты департамента антикоррупционной службы всегда готовы оказать поддержку местным предпринимателям. По всем вопросам можно обращаться в ANTIKORORTALYGY.