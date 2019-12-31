Антикоррупционная служба организовала акции добра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба совместно с волонтерами «Акселератор добра», депутатами молодежных маслихатов, активистами «Адалдық алаңы» вместо новогодних корпоративов провели благотворительные новогодние акции во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Цель инициативы – поздравление детей с ограниченными возможностями, из социально-уязвимых и многодетных семей, воспитанников детских домов, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке.





Агентство в рамках волонтерского проекта организовало и провело более 35 акций добра, в которых приняли участие порядка двух тысяч детей.

Антикоррупционной службой инициирована «Елка желаний», на которой были развешаны письма 100 детей с новогодними пожеланиями Деду Морозу, которые были исполнены.

К примеру, Департамент Агентства по г.Нур-Султан организовал новогодний праздник для 120 детей с особыми потребностями в Центре «Нұрлы жүрек».





В Алматинской области провели елку детям с ограниченными возможностями и вручили памятные подарки.

В Кызылординской области сотрудники нарядились в новогодние костюмы и поздравили детей Кризисного центра «Қамқорлық». Кроме этого, был организован детский утренник с концертной программой и вручением новогодних подарков по пожеланиям детей.

Аналогичные мероприятия были проведены коллективами всех территориальных департаментов Агентства.

«Неделя добра», организованная Агентством, способствует культивированию добропорядочности и милосердия среди казахстанцев.