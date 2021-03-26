Антикоррупционная служба не занимается самопиаром – Куаныш Жапаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день международный опыт показывает, что коррупцию одними лишь репрессивными мерами победить невозможно. Поэтому большое внимание уделяется профилактике коррупции. Об этом заявил глава аппарата Агентства по противодействию коррупции РК Куаныш Жапаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения антикоррупционной политики и вопроса искоренения коррупции общественники сделали замечание Антикоррупционной службы: якобы, ведомство « уделяет внимание пиару своей службы « .

Руководитель аппарата Агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков ответил, что на самом деле ведомство не занимается собственным пиаром.

«Формирование антикоррупционной культуры является также одним из направлений в нашей деятельности. Сегодня 80 % личного состава ориентирована на пресечение фактов коррупции. Только 20% являются сотрудниками департамента добропорядочности, партнерства, профилактики коррупции. Вопрос стоит в том, что уже не первый год мы занимаемся этой проблемой», - прокомментировал глава аппарата ведомства.

По его словам, на сегодняшний день международный опыт показывает, что коррупцию одними лишь репрессивными мерами победить невозможно. Именно поэтому, как подчеркнул Куаныш Жапаков, большая роль уделяется профилактике коррупции.

«Допустим, в Австрии соотношение профилактических и репрессивных методов составляет 80/20. Мы потихоньку должны идти к этому», - добавил представитель Антикоррупционной службы.

«Сегодня в силу того, что основной задачей является пресечение фактов коррупции, всю оставшуюся работу по профилактике коррупции проводим с общественниками. Порядка 70 тысяч волонтеров работают вместе с нами. На самом деле мы ни в коей мере не занимаемся пиаром своей службы. Мы пиарим своих общественников. Таким образом, даем им возможность работать, по крайней мере мотивируем на дальнейшую работу», - ответил глава аппарата Антикоррупционной службой Куаныш Жапаков.