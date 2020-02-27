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Антикоррупционная служба начала проверку в отношении  Аграрной кредитной корпорации

27 Февраля 2020 16:29
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Антикоррупционная служба начала проверку в отношении  Аграрной кредитной корпорации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по противодействию коррупции проводится расследование в отношении дочерней организации «КазАгро». Об этом сообщил глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Миллиардные суммы бюджетных средств ежегодно выделяются на строительство соцобъектов, обеспечение водой, развитие сельского хозяйства и так далее. Однако сегодня сложилась порочная практика, когда субъекты квазигоссектора на длительные сроки размещают полученные из бюджета средства на депозитах в банках второго уровня. Преследуя цель получения «наживы», а не своевременного и качественного выполнения работ, ставится под угрозу реализация самой госпрограммы», - сказал Алик Шпекбаев в ходе республиканского форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции в Нур-Султане.

«Сегодня агентством проводится расследование в отношении дочерней организации КазАгро – Аграрной кредитной корпорации. Ее руководство за незаконное вознаграждение разместило 11 млрд тенге на депозите в Банке хоум кредит, хотя эти средства предназначались для льготного кредитования предпринимателей на селе. И это только по одному банку. Еще раз хочу подчеркнуть, что только началась проверка», - заявил он.

По словам Алика Шпекбаева, предпринимаемые меры стали возможными из-за пробелов в законодательстве, над устранением которых агентство уже работает.


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Ключевые слова: КазАгро, Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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