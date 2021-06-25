Антикоррупционная служба начала проверку акимата столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе Агентства РК по противодействию коррупции начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности акимата г. Нур-Султан, его районных подразделениях и подведомственных организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

В ходе проведения анализа планируется детальное изучение правовой базы и организационно-управленческой деятельности акимата столицы.

По словам первого заместителя Председателя Агентства О. Бектенова сегодня отмечается высокая коррупционная уязвимость местных исполнительных органов. «Только за 5 месяцев текущего года Антикоррупционной службой зарегистрировано

92 коррупционных правонарушения, совершенных служащими акиматов, к уголовной ответственности привлечено 76 лиц. Среди изобличенных – 7 акимов различных уровней и их заместителей,

а также 14 руководителей областных управлений», – сказал он.

В свою очередь, заместитель акима города А. Амрин отметил, что инициатива Агентства о проведении комплексного анализа в форме пилота была поддержана руководством акимата столицы. Он подчеркнул, что указанный анализ проводится в рамках исполнения поручения Главы государства касательно необходимости проведения анализа нормативных актов и рабочих процессов с целью выявления коррупциогенных факторов.

По сложившейся практике Антикоррупционная служба предлагает всем заинтересованным организациям, представителям институтов гражданского общества и активным гражданам принять участие в анализе.

В случае наличия информации о возможных коррупционных проявлениях в деятельности местного исполнительного органа, его районных подразделений или подведомственных организаций призываем направлять свои замечания и предложения на электронный адрес: risk.akimat@antikor.gov.kz.