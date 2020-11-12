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Антикоррупционная служба мониторит госзакупки через «единое окно»

12 Ноября 2020 19:26
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Антикоррупционная служба мониторит госзакупки через «единое окно»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мониторинге госзакупок рассказал на брифинге первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сфера государственных закупок – это одна из сфер, наиболее подверженных коррупционным проявлениям. Огромные объемы государственных средств осваиваются посредством государственных закупок, и поэтому закономерно, что Агентство уделяет большое внимание именно этому вопросу. Мы активно участвуем и в разработке нормативно-правовой базы закупок, изменении Закона о государственных закупках. Сейчас, по поручению Главы государства, разрабатывается закон, который будет регулировать закупки квазигосударственного сектора», – сказал О. Бектенов.

По его словам, Агентство проводит мониторинг государственных закупок. Заключен Меморандум с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Национальной палатой создано «единое окно закупок», где сконцентрирована вся информация по государственным закупкам и закупкам квазигосударственного сектора, недропользователей, национальных холдингов. В соответствии с Меморандумом в регионах предоставлены рабочие места аналитикам Агентства, которые ежедневно просматривают объявленные конкурсы. В «едином окне закупок» есть функционал, позволяющий проверять обоснованность цен. Если выявляется какой-нибудь коррупционный риск, то вносится сообщение заказчику – госоргану, заказывающему товары или услуги. После консультации, если подтверждается необоснованность цен или другое нарушение, участник конкурса заменяется.

«С декабря прошлого года мы активно начали эту работу. За неполный год удалось предотвратить нерациональное использование свыше 16 млрд тенге. Я считаю, что это очень серьезный результат. Только за октябрь – свыше 3 млрд тенге. Мы эту работу будем продолжать, совместно с НПП «Атамекен»», – сообщил О. Бектенов.


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#Коррупция   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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