Антикоррупционная политика страны требует обновления и реформирования - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная политика страны требует обновления и реформирования в соответствии с задачами и приоритетами, озвученными Президентом на прошедшем совещании. Такое мнение выразил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 февраля Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, в частности, отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию. Анализируя прошедшее совещание, нужно отметить, что коррупционная проблематика действительно сегодня является одной из наиболее острых и актуальных для государства. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, наличие коррупционных проявлений подрывает доверие населения к властям и препятствует налаживанию конструктивного диалога между властью и обществом. Во-вторых, коррупция крайне негативным образом влияет на имидж государственной службы и сдерживает ее развитие как отдельного института», - прокомментировал эксперт.

В-третьих, по мнению спикера, фактор коррупции в целом разрушает основы построения правового государства и тормозит развитие государственных институтов.

«Также важно отметить, что коррупция оказывает негативное влияние на динамику социально-экономического развития страны и возможность привлечения иностранных инвестиций в важные экономические отрасли. В этой связи неслучайными являются слова Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на недавнем внеочередном съезде партии Nur Otan, о том, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений. В этом контексте можно говорить, с одной стороны, о серьезном проявлении коррупции во властных, в том числе силовых казахстанских структурах, с другой стороны – о коррупции как одном из возможных факторов для усиления протестных настроений в обществе», - пояснил Арман Токтушаков.

Как отметил эксперт, сегодня, несмотря на проводимую государством активную работу в этом направлении, проблема коррупции по-прежнему остается острой и актуальной. Она проявляется в системе госуправления, как на центральном, так и на региональном уровнях.

«Если обратиться к международным исследованиям, то, по данным Transparency International, по уровню восприятия населением коррупции в государственном секторе Казахстан по итогам прошлого 2021 года занял 102-е место среди 180 стран мира, тогда как в 2020 году наша страна занимала 94-ю позицию. Данное исследование строится на основе данных, которые получают в результате опросов среди экспертов и в деловых кругах. Несмотря на декларируемые достаточно высокие результаты со стороны Агентства по противодействию коррупции РК, его деятельность не всегда не вызывает доверие со стороны общества. Согласно опросу Бюро национальной статистики АСПиР РК, степень доверия респондентов к Антикоррупционной службе в стране за последние годы снижается: так, по данным за 2020 год, 6,2% опрошенных частично или полностью не доверяли этой структуре, а в 2019 году этот показатель составлял лишь 3,8%. Таким образом, антикоррупционная политика государства требует обновления и реформирования в соответствии с теми задачами и приоритетами, которые озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прошедшем совещании», - заключил А. Токтушаков.