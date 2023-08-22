Антикор жестко раскритиковал акимат Актобе за неэффективное использование бюджета

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции были озвучены факты, указывающие на низкую эффективность и расточительность Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу региона.

Под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова прошло очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции, на котором региональная Антикоррупционная служба подвергла жесткой критике местные исполнительные органы за неэффективное использование бюджетных средств. По результатам антикоррупционных мониторингов в зоне критики оказались сферы экологии, пассажирских перевозок и строительства.

Как отметили в Антикоррупционной службе по Актюбинской области, в частности, в вопросе экологии установлено, что одним из источников зловонного запаха, регулярно ощущаемого жителями города, являются спиртовые отходы компании БН «Актобе», незаконно организованные при попустительстве местных исполнительных органов на территории бывшего мяскомбината в черте города. При этом выявлено, что в 2019 году на микробиологическое исследование данных отходов из бюджета области было выделено и освоено 23,5 млн тенге, которое никакой практической пользы для решения проблемы не принесло.

«Учитывая, что спиртовые отходы являются органическими соединениями, распадающимися со временем сами по себе, Антикоррупционной службой было предложено акимату рассмотреть вопрос элементарной засыпки земляным грунтом данных бассейнов. Это избавит горожан от едкого неприятного запаха, периодически разгоняемого ветром по городу», - отметили в Антикоре.

Следующая сфера, оказавшаяся в зоне критики Антикоррупционной службы – это субсидирование социально-значимых межрайонных пассажирских перевозок.

«В ходе мониторинга установлено, что около половины межрайонных автобусных рейсов не придерживаются четкого расписания и выезжают в рейс только при наполнении салона пассажирами. К примеру, между Актобе и с.Байганин предусмотрено ежедневно по два рейса в оба направления. Фактически выполняется только один рейс и то не каждый день. При этом, уровень изношенности некоторых автобусов межрайонных маршрутов превышает допустимые нормы, что создает непосредственную угрозу безопасности пассажиров.

В этой связи, возник вопрос об обоснованности и эффективности субсидирования некоторых межрайонных пассажирских перевозок. Например, по маршруту Актобе – Хромтау в текущем году необоснованно завышены объемы субсидирования в два раза.

Таким образом, отсутствие строгих расписаний в купе с физически и морально изношенными автобусами делают межрайонные автобусные рейсы крайне не привлекательными для людей, которые в итоге вынуждены пользоваться услугами такси», - отметили в ведомстве.

В этой связи, Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог рекомендовано до конца календарного года нивелировать данные нарушения.

Особой критике Антикоррупционной службы подверглась сфера строительства.

Проведенный антикоррупционный мониторинг выявил, что из 75 строящихся в Актюбинской области объектов, где заказчиком является Управление строительства, архитектуры и градостроительства в настоящее время 23 объекта либо 30% являются проблемными из-за: судебных тяжб, отсутствия или срыва финансирования, не соответствия ПСД и др.

«К примеру, один из социально-значимых объектов региона – это строящаяся школа в Шалкаре. Ее строительство началось в 2018 году и планировалось к завершению в конце 2019 года. Однако, совокупность ошибок проектирования, недобросовестности подрядчика и попустительства заказчика привели к затягиванию сроков строительства более чем на 5 лет и удорожанию проекта с 900 млн. тенге до 1,3 млрд. тенге.

Для завершения строительства данной школы заказчиком в 2022 году был заключен договор с новым подрядчиком. Однако, Антикоррупционной службой установлено, что новый подрядчик имеет сомнительную репутацию из-за незавершенных своевременно строительных объектов в ряде областей республики», - озвучили в антикоррупционной службе.

Также не эффективно расходуются денежные средства, выделенные на строительство медицинских пунктов в 12 селах области. При этом, бюджет некоторых медицинских пунктов существенно превышает рыночную стоимость местных объектов недвижимости. В частности, стоимость строительства медпункта в селе Байтурасай Мартукского района (272 млн тенге) превышает рыночную стоимость всех 110 домов вместе взятых, находящихся в указанном селе.

Кроме того, Управлением строительства, архитектуры и градостроительства необоснованно были делегированы контрольные функции третьим лицам при строительстве Центра настольного тенниса и Реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями. На указанные услуги из бюджета в 2022 году было выделено 68,4 млн тенге.

На межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции были озвучены и другие факты, указывающие на низкую эффективность и расточительность Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области.

По результатам заседания Антикоррупционной службой рекомендовано акимату Актюбинской области провести служебную проверку по всем указанным фактам и рассмотреть вопрос о привлечении всех виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.