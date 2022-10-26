Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Антикор завершил следствие по делу бывшего руководителя Управления спорта Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Октября 2022, 20:13
Антикор завершил следствие по делу бывшего руководителя Управления спорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Алматы завершил следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

«Бывший заместитель акима Алматы Бабакумаров Е. подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы «Спорттық Алматы». Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Алматы   Борьба с преступностью   Коррупция   Борьба с коррупцией  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО