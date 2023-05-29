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Антикор завершил расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 12:27
Антикор завершил расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова Б.С., который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела. Об этом сообщил официальный представитель Агентства Арман Тлеукенов, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - проинформировал Арман Тлеукенов.

Он также напомнил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Причину расследования в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по СКО генерал-майора Берика Билялова ранее пояснял глава МВД РК.

«По Билялову, два года назад он у кого-то занимал, сейчас наш департамент собственной безопасности Министерства внутренних дел по обращению заявительницы, которая говорит, что он брал деньги и не отдал, зарегистрировал (дело - прим. ред.) в Единый реестр досудебных расследований, и для объективности мы передали его в Антикоррупционную службу», - сказал Марат Ахметжанов.
Коррупция   МВД РК  
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