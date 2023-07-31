Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева Т. по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он обвиняется в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения «Шевченковское» в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы твердых полезных ископаемых (никель и кобальт). В результате, подконтрольная ему компания за минимальную стоимость подписного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение. Уникальные по своим мировым запасам твердые полезные ископаемые в виде никеля и кобальта оцениваются в 100 млн тонн на сумму 5,7 трлн тенге.

В ходе следствия принятыми мерами данное месторождение возвращено в пользу государства. Генеральной прокуратурой Республики Казахстан обвиняемый Токтабаев Т. предан суду. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



