Антикор защитил права порядка 30 тысяч предпринимателей

С момента запуска проекта «Бизнеске жол» по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тысячам предпринимателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках проекта особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса. Наибольшее их количество выявлены в сферах земельных отношений, налогообложения, госзакупок и подключения к объектам инфраструктуры.

К примеру, в Актюбинской области монополист АО «Aqtobe su-energy group» требовал от предпринимателей заключить договор на совместную эксплуатацию своих электроустановок. В результате, 45 предпринимателей должны были ежемесячно платить по 50 тыс. тенге (общая сумма 2,2 млн тг.).

За счет бизнеса монополист хотел отремонтировать свои электросети. В случае неисполнения его требований подача электроэнергии была бы прекращена. По рекомендации Департамента по Актюбинской области необоснованные обязательства исключены.

Необходимо отметить, что в отдельных случаях действия должностных лиц влекут уголовные правонарушения, в таких случаях принимаются меры уголовно-правового характера. Так, Агентством в рамках работы по защите бизнеса изобличён руководитель отдела аудита управления по администрированию косвенных налогов ДГД по г. Астане, который требовал взятку в сумме 3,6 млн тенге от предпринимателя за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге. После получения денег он был задержан с поличным и с санкции суда заключен под стражу в соответствии со статьей 147 УПК РК. Итоговая оценка его действиям будет дана судом.

Кроме того, Антикоррупционной службой в рамках принимаемых мер по защите бизнеса вскрыта коррупционная схема незаконного обогащения руководителями филиалов АО «Қазтеміртранс» (дочернее предприятие Қазақстан Темір Жолы), которые пользуясь дефицитом грузовых вагонов, получали на системной основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов. Приговором суда директора Акмолинского и Карагандинского филиалов АО «Қазтеміртранс» признаны виновными в неоднократном получении взяток и осуждены к 7 годам лишения свободы.

Судебный акт не вступил в законную силу.