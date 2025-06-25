Антикор запустил проект «Әділ қоғам»

24 июня в Астане состоялась презентация и запуск проекта на базе Национальной академической библиотеки.

В мероприятии приняли участие председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента, руководители госорганов и организаций, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции страны.

Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель, член Общественного совета Агентства Бейбит Мамраев.

Выступая с приветственным словом, председатель Агентства Асхат Жұмағали подчеркнул, что казахские национальные традиции с давних времен формировали такие важные ценности, как справедливость, добропорядочность и честность.

- Эти идеалы находили отражение в легендах, пословицах, поэмах и обычаях, передаваясь из поколения в поколение.

Национальная культура, богатая духовным наследием, служила основой для воспитания в народе уважения к нравственным нормам и принципам. Таким образом, выстраивая антикоррупционные ценности через уважение к национальному наследию, семейным и общинным традициям, мы закладываем прочный фундамент для формирования честного общества, - отметил глава Антикора.

Фото: Агентство по противодействию коррупции

В своём выступлении министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула значимость проекта «Әділ қоғам» как действенного инструмента продвижения принципов честности и справедливости.

Проект «Әділ қоғам» призван утвердить культуру справедливости как основу устойчивого развития и духовного обновления, расширить антикоррупционное мировоззрение через культурные и образовательные программы. Он объединит активистов, известных общественных деятелей и будет эффективной платформой для открытого общественного диалога.

Инициатива поддержана представителями научной и творческой интеллигенции.