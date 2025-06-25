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    22:20, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Антикор запустил проект «Әділ қоғам»

    В рамках концепции «Закон и порядок» Агентством по противодействию коррупции совместно с Центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО инициирован общественный проект «Әділ қоғам», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Антикор запустил проект «Әділ қоғам»
    Фото: Агентство по противодействию коррупции

    24 июня в Астане состоялась презентация и запуск проекта на базе Национальной академической библиотеки.

    В мероприятии приняли участие председатель Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента, руководители госорганов и организаций, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции страны.

    Модератором мероприятия выступил государственный и общественный деятель, член Общественного совета Агентства Бейбит Мамраев.

    Выступая с приветственным словом, председатель Агентства Асхат Жұмағали подчеркнул, что казахские национальные традиции с давних времен формировали такие важные ценности, как справедливость, добропорядочность и честность.

    - Эти идеалы находили отражение в легендах, пословицах, поэмах и обычаях, передаваясь из поколения в поколение.
    Национальная культура, богатая духовным наследием, служила основой для воспитания в народе уважения к нравственным нормам и принципам. Таким образом, выстраивая антикоррупционные ценности через уважение к национальному наследию, семейным и общинным традициям, мы закладываем прочный фундамент для формирования честного общества, - отметил глава Антикора.

    Аида Балаева
    Фото: Агентство по противодействию коррупции

    В своём выступлении министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула значимость проекта «Әділ қоғам» как действенного инструмента продвижения принципов честности и справедливости.

    Проект «Әділ қоғам» призван утвердить культуру справедливости как основу устойчивого развития и духовного обновления, расширить антикоррупционное мировоззрение через культурные и образовательные программы. Он объединит активистов, известных общественных деятелей и будет эффективной платформой для открытого общественного диалога.

    Инициатива поддержана представителями научной и творческой интеллигенции.

     

    Теги:
    Закон и порядок Минкультуры и информации Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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