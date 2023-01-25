Антикор запускает детективный мини-сериал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мини-сериал «QANA» - проект Антикора, в котором сочетаются два жанра, детектив и драма, основанный на реальных уголовных делах. Об этом Агентство по противодействию коррупции РК сообщила на своем Telegram-канале.

«Герой фильма и его напарник расследуют коррупционные дела, детали которых погружают их в личное прошлое. У них одна цель, но у каждого свой мотив для доведения расследования до финала. У каждого свой метод и своя личная правда», - отмечается в аннотации к сериалу.

Премьера первой серии состоится завтра (26 января) в 19:30 на YouTube-канале Антикора.

Кадр из видео