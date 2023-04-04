Антикор выявляет барьеры в работе предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выявляются препятствия в работе предпринимателей. Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая задания Главы государства и вопросы защиты бизнеса, Агентство с начала года реализует проект «Дорогу бизнесу». Проект реализуется совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Мы проводим встречи с бизнесом и выявляем препятствия в его работе», - сказал С. Ахметжанов.

Спикер привел в пример Костанайскую область, где с ноября прошлого года акимат отказывал предпринимателю в продлении срока договора аренды земли. Причина отказа оказалась формальной. Акимат указал о нарушении границ участка на 30 сантиметров. При этом замеры не проводил.

С.Ахметжанов отметил, что бизнесмен пользовался участком на протяжении 20 лет и неоднократно продлевал аренду без замечаний. Лишь после вмешательства Антикоррупционной службы срок аренды был продлен.