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    13:35, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Антикор выявляет барьеры в работе предпринимателей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выявляются препятствия в работе предпринимателей. Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая задания Главы государства и вопросы защиты бизнеса, Агентство с начала года реализует проект «Дорогу бизнесу». Проект реализуется совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Мы проводим встречи с бизнесом и выявляем препятствия в его работе», - сказал С. Ахметжанов.

    Спикер привел в пример Костанайскую область, где с ноября прошлого года акимат отказывал предпринимателю в продлении срока договора аренды земли. Причина отказа оказалась формальной. Акимат указал о нарушении границ участка на 30 сантиметров. При этом замеры не проводил.

    С.Ахметжанов отметил, что бизнесмен пользовался участком на протяжении 20 лет и неоднократно продлевал аренду без замечаний. Лишь после вмешательства Антикоррупционной службы срок аренды был продлен.


    Теги:
    Борьба с коррупцией Бизнес Другие государственные органы Закон и право
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