Антикор: Видеоролик о принуждении Мухамедиулы переписать отель «Дипломат» и возместить 111 млн тенге - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В некоторых СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяется информация и видеоролик с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы о якобы принуждении сотрудниками Антикора переписать отель «Дипломат» на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 млн тенге. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Антикоррупционной службе, передает МИА «Казинформ».

Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге, его причастность подтверждена собранными доказательствами, квалификация деяний согласована органами прокуратуры. Итоговая оценка его действиям будет дана судом.

В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства. Кроме того, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля «Дипломат». В этой связи, подсудимым Мухамедиулы по указанным обстоятельствам представлена ложная информация в целях уклонения от ответственности путем введения в заблуждение суда и общественности. Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту клеветы.«Просим граждан доверять только объективным данным из официальных источников», - добавили в Антикоре.

Напомним, Арыстанбек Мухамедиулы, Алмаз Нұразхан и другие обвиняются в хищении бюджетных средств.

17 апреля Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

Сообщалось, что Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность Мухамедиулы А. к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.