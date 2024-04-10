Антикор ведет расследование в отношении главы Комитета рыбного хозяйства

Антикор проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и других лиц. Об этом сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период 2021–2024 годов за общее покровительство в деятельности компаний.

Как сообщили в Антикоре, следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

— Он вину полностью признал, в настоящее время с содействует следствию. Также проверяется причастность других лиц к расследованию преступления, — добавил Данияр Бигайдаров.

Расследование продолжается.