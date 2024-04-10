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    12:44, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Антикор ведет расследование в отношении главы Комитета рыбного хозяйства

    Антикор
    Фото: Kazinform

    Антикор проводит досудебное расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства и других лиц. Об этом сообщил помощник председателя — официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период 2021–2024 годов за общее покровительство в деятельности компаний.

    Как сообщили в Антикоре, следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.

    — Он вину полностью признал, в настоящее время с содействует следствию. Также проверяется причастность других лиц к расследованию преступления, — добавил Данияр Бигайдаров.

    Расследование продолжается.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Минсельхоз Суды Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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