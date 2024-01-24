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    13:25, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Антикор ведет проверку системы оповещения Алматы, которую связывают с Нурали Алиевым

    Сирены прозвучат по всему Казахстану 23 ноября
    Фото: gov.kz

    В Антикоррупционной службе РК прокомментировали  ситуацию с системой оповещения о землетрясениях в Алматы, которую связывают с Нурали Алиевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, ранее исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов написал в соцсетях пост о связи компании сына Дариги Назарбаевой Нурали Алиева с несработавшей системой оповещения о землетрясении в Алматы.  

    — Мы в курсе по поводу этой информации. Мы также читали пост нашего коллеги, члена общественного совета Дидара Смагулова. По данному факту Департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от ОФ «Әділдік жолы», — сообщил Арман Тлеукенов.

    По его словам, материалы сейчас направлены в уполномоченный орган для проведения проверки.

    — По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, о котором будет доведено до СМИ и общественности, — добавил он.

     

    Теги:
    Борьба с коррупцией Землетрясение Алматы Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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