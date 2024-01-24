Антикор ведет проверку системы оповещения Алматы, которую связывают с Нурали Алиевым

В Антикоррупционной службе РК прокомментировали ситуацию с системой оповещения о землетрясениях в Алматы, которую связывают с Нурали Алиевым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, ранее исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов написал в соцсетях пост о связи компании сына Дариги Назарбаевой Нурали Алиева с несработавшей системой оповещения о землетрясении в Алматы.

— Мы в курсе по поводу этой информации. Мы также читали пост нашего коллеги, члена общественного совета Дидара Смагулова. По данному факту Департаментом агентства по городу Алматы зарегистрировано обращение от ОФ «Әділдік жолы», — сообщил Арман Тлеукенов.

По его словам, материалы сейчас направлены в уполномоченный орган для проведения проверки.