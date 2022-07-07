Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Антикор расследует недозволенное следствие в отношении председателя комитета Минздрава
7 Июля 2022 09:18

Антикор расследует недозволенное следствие в отношении председателя комитета Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В период с 2017 по 2018 годы следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое в последствии прекращено за отсутствием состава преступления.

6 июля 2019 года подозреваемая по делу Пак Л.Ю. скончалась.

7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции, в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции, выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред», - говорится в публикации пресс-службы.



Новости по теме
Студенты колледжей получили возможность зарабатывать во время обучения
Бейбут Есенбаев назначен вице-министром здравоохранения Республики Казахстан
Одиннадцать закладчиков синтетики задержали в Усть-Каменогорске
Читайте также
Бейбут Есенбаев назначен вице-министром здравоохранения Республики Казахстан
Выздоровели за последние сутки от коронавирусной инфекции 118 человек в Казахстане
Права почти 10 тыс. работников в РК защитили госинспекторы труда с начала года
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Воспитатель детсада в Костанае одернула ребенка и сломала ему ключицу
Семьям погибших и пострадавших при взрыве на Тенгизе окажут материальную помощь
Причиной взрыва на Тенгизе стал срыв фланцевого соединения
Трехлетняя девочка выпала из окна 13-го этажа в Нур-Султане

Лента новостей

Архив