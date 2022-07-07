7 Июля 2022 09:18

Антикор расследует недозволенное следствие в отношении председателя комитета Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В период с 2017 по 2018 годы следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое в последствии прекращено за отсутствием состава преступления.

6 июля 2019 года подозреваемая по делу Пак Л.Ю. скончалась.

7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции, в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции, выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред», - говорится в публикации пресс-службы.



