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Антикор расследует факт взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным
5 Июля 2022 15:59

Антикор расследует факт взятки за содействие в признании столичного стадиона аварийным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в 5 млн тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта «Центральный стадион им. К.Мунайтпасова» аварийным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследование продолжается. Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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