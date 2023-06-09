Антикор расследует дело в отношении командира роты ДПС Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Астана проводится досудебное расследование в отношении командира роты дорожно-патрульной службы Департамента полиции Астаны, передает МИА «Казинформ».

«Должностное лицо подозревается в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника Управления материально-технического обеспечения при прокуратуре гражданина «Ж» за положительное решение по гражданскому делу», - говорится в сообщении Антикора.

Отмечено, что гражданин «Ж» в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, в период совершения преступления был безработным.

8 июня с санкции следственного суда указанные лица заключены под стражу.

Досудебное расследование продолжается.