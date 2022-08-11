Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Антикор проверит работу «Қазақстан темір жолы»
11 Августа 2022 12:41

Антикор проверит работу «Қазақстан темір жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по противодействию коррупции объявляет о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Антикоррупционная служба приступает к анализу коррупционных рисков в деятельности АО «НК «Қазақстан темір жолы». Анализ проведут специалисты агентства, национальной компании, заинтересованных государственных органов и представители гражданского общества.

В ходе анализа изучат причины и условия совершения коррупционных правонарушений в сфере железных дорог, что сказывается на эффективности деятельности национального оператора, расходования ранее полученных средств из государственного бюджета и Национального фонда», - сообщили в пресс-службе агентства.


Новости по теме
Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
Преступная схема распределения сахара выявлена в Костанайской области
Суд постановил освободить в зале суда директора департамента «Қазақстан темір жолы»
Читайте также
Полицейские задержали подозреваемого в краже 19 велосипедов в Атырау
Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты
Адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест
Казахстан назвали лидером в области авиационной безопасности в ЦА
Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
Шли судебные тяжбы - аким о возврате «Алматы қала жарық» в госсобственность
Изъято более 170 единиц боеприпасов при попытках провоза через границу РК
Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив