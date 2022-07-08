8 Июля 2022 12:12

Антикор проверит на коррупционную устойчивость своих сотрудников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году за коррупционные преступления осуждены два сотрудника Антикоррупционной службы. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Олжас Бектенов, в рамках работы по дебюрократизации Агентством вдвое сокращено число консультативно-совещательных органов. Исключено 75% внутренних заданий и поручений.

«Карьерное продвижение сотрудников проводится по принципу меритократии. Только за последние три месяца выдвинуты на руководящие должности 57 сотрудников, проявивших высокие профессиональные, деловые и личностные качества. В Академии правоохранительных органов впервые завершили 6-месячное обучение 50 молодых специалистов. В ближайшее время все они будут назначены на должности», - сообщил во время заседания коллегии Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

«Особое внимание уделяем чистоте собственных рядов. Моральный и профессиональный облик сотрудников Антикора должен быть безупречен. Не должно быть ни малейшего повода для критики со стороны общества. Любые сигналы о противоправном и неэтичном поведении сотрудников находятся под моим личным контролем», - сказал глава Антикоррупционной службы.

Он сообщил, что в текущем году за коррупционные преступления осуждены два сотрудника. К дисциплинарной ответственности привлечено 142 сотрудника, в том числе пятеро уволены по отрицательным мотивам.

«В этом вопросе будем придерживаться принципиальной и жесткой позиции. В ближайшее время начнем пилотную апробацию механизма проверки на коррупционную устойчивость Integrity Check в отношении своих сотрудников. Думаю, правильно, что мы, как инициаторы этого предложения, начинаем именно с себя. Будем обеспечивать чистоту собственных рядов, применяя новые подходы», - считает Олжас Бектенов.