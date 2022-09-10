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Антикор прокомментировал информацию в соцсетях с высказываниями Бакытгуль Хаменовой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Сентября 2022, 12:20
Антикор прокомментировал информацию в соцсетях с высказываниями Бакытгуль Хаменовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется информация с высказываниями подсудимой Бакытгуль Хаменовой о необоснованном ее преследовании со стороны Антикоррупционной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Как сообщалось ранее, в Атырау продолжается судебный процесс над заместителем акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбеком Рыскалиевым, а также директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым. Обвинительный акт Бакытгуль Хаменовой составил 55 страниц.

«Хаменова в декабре прошлого года была изобличена в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры Рыскалиевым А. от директора ТОО «БАЛКЫТУ» Адамова У. за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство в ходе исполнения обязательств. Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей. Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором», - отметили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

Итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц будет принято судом.


Атырауская область   Борьба с коррупцией   Атырау  
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