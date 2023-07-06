Антикор пополнился молодыми сотрудниками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 46 сотрудников Антикоррупционной службы принесли присягу перед народом Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Молодые офицеры обязались строго соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан и во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости. Приказом председателя агентства им присвоены первые специальные звания лейтенантов антикоррупционной службы.Руководители территориальных департаментов поздравили вновь назначенных сотрудников и призвали оправдать высокое доверие общества и государства, с честью нести службу, достойно исполнять профессиональный долг. Все новобранцы прошли 6-месячную первоначальную профессиональную подготовку в Академии правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК. Также они стажировались в территориальных департаментах Антикоррупционной службы.

Следующий этап первоначальной профессиональной подготовки запланирован на третий квартал 2023 года. О наборе будет объявлено дополнительно на официальном сайте и аккаунтах агентства в социальных сетях.