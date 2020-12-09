Антикор подписал меморандум о сотрудничестве с общественным объединением «Әділдік жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Агентства по противодействию коррупции глава ведомства Алик Шпекбаев и председатель совета республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Исламбек Салжанов подписали меморандум, передает МИА «Казинформ».

Цель сотрудничества – реализация антикоррупционной политики, повышение эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции, продвижение идеологии добропорядочности, устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Как отметил А.Шпекбаев, «широкое вовлечение общественности в антикоррупционную деятельность является основным приоритетом руководства страны и Агентства.

Это – ключевая задача современной антикоррупционной политики, отвечающей требованиям граждан и общепринятым международным стандартам. Коррупция – злодеяние, бороться с ней каждого призвание!».

Антикоррупционная служба сегодня демонстрирует успешный опыт конструктивного партнерства с гражданским обществом. Этому доказательство поддержка порядка 100 тысяч общественников-волонтеров, задействованных в антикоррупционных проектах, как «Адалдық алаңы», Специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проект «Адал көмек» и молодежные антикоррупционные движения.

«Коррупция является недугом нашего общества, который угрожает нашим моральным устоям, подрывает социальную справедливость и тормозит социально-экономическое развитие нашей страны. Как показывает международный опыт, одним из важных факторов по противодействию коррупции является небезразличное отношение народа к происходящим коррупционным событиям в нашей стране», - сказал Исламбек Салжанов.

Им также отмечена важность вовлеченности и вклада каждого гражданина Казахстана в борьбу с искоренением коррупции в обществе.

В завершении участники призывали всех граждан объединиться в антикоррупционное движение во имя благополучия и процветания нашей страны.