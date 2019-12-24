«ANTIKOR ORTALYGY» открыли в Восточном Казахстане

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Торжественное открытие нового сервисного центра «ANTIKOR ORTALYGY» прошло с участием инициатора проекта председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, а также первого заместителя акима ВКО Ерлана Аймукашева.

Новую площадку гостям презентовали руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Ерлан Жалмагамбет, а также его заместитель Жигер Байдилдин.









На первом этаже «ANTIKOR ORTALYGY» расположились фронт-офисы в рамках проекта «Шығыс – адалдық алаңы», кабинеты для приема граждан и юридической консультации «Protecting business and Investments». Также здесь находится зона, благодаря которой человек может получить нужный ему документ в онлайн-режиме. Весь личный состав Управления превенции и добропорядочности расположился на втором этаже в офисе формата «open space». Там же находится брифинг-центр. Примечательно, что работа офиса в формате оpen space и фронт-офиса предусматривает устранение антикоррупционных рисков. Здесь аккумулируются заявления и обращения граждан, которые затем анализируются и передаются в необходимые государственные органы.

«Главной целью создания данного сервисного центра является формирование обратной связи с населением, безбарьерное обслуживание обратившихся людей. Благодаря работе Департамента и поддержке местной исполнительной власти, жители области теперь могут получать качественную консультативную помощь по вопросам противодействия коррупции. Сервисный центр расположился в Усть-Каменогорске, по улице Лихарева, 2. Наши сотрудники готовы оказать вам помощь в будние дни с 9.00 до 19.00 часов», – отметил Ерлан Жалмагамбет.





В ходе открытия «ANTIKOR ORTALYGY» делегации был презентован проект жилого комплекса, в котором сотрудники Антикоррупционного ведомства могут приобрести квартиры на льготных условиях, ориентировочная стоимость от 100 тыс. тенге за 1 кв. метр жилья. Строительство ЖК финансируется за счет собственных средств застройщика. На данный момент ведется разработка проектно-сметной документации, в мае 2020 года планируется начать строительно-монтажные работы. По словам застройщиков, сдать в эксплуатацию первые два дома собираются уже в конце 2020 года. Дополнительно рассматриваются механизмы реализации квартир через АО «Жилстройсбербанк» и банки второго уровня.





Кроме того, подводя итоги года, Антикоррупционное Агентство отметило заслуги тех, кто ежедневно с активной гражданской позицией трудится и пропагандирует основные направления антикоррупционной политики страны и принципы добропорядочности. Из рук Алика Шпекбаева награды получили члены специальной мониторинговой группы Мурат Альжанов и Жанна Жибраева, корреспондент областной газеты «Дидар» Айнагуль Бакимбаева, корреспондент областной газеты «Рудный Алтай» Ерик Абитов, редактор областного телеканала «Алтай» Мирас Қумаргалиев, доцент кафедры уголовного права и уголовного делопроизводства ВКГУ им. С. Аманжолова, руководитель проектного-офиса «Саналы ұрпақ» Гульмира Байркенова. Кроме этого, наградой были отмечены разработчики компьютерной игры для детей по разъяснению антикоррупционного законодательства РК «Неподкупный Алпамыс» Канат Елюбаев и его сын Асанали Амангельдыев.

Примечательно, что еще пяти сотрудникам Департамента вручили ключи от новых квартир.

В завершение председатель Агентства РК по противодействию коррупции отметил успехи работы проекта «Шығыс – адалдық алаңы», а также Специальной мониторинговой группы.

«Сегодня общественность принимает самое активное участие в снижении и искоренении коррупционных проявлений. Мы изучили международную практику, стали более открыты, прозрачны. За последние три года наблюдается снижение таких проявлений в стране. Изменился и облик нашей государственной службы. Очень многое сыграло с точки зрения гражданского и общественного контроля, выросла этика госслужащих, улучшаются их условия работы и жизни. Мы и дальше будем создавать условия для комфортной жизни госслужащих, в том числе возможность приобретения жилья на льготных условиях», – заключил Алик Шпекбаев.