Антикор обеспечил возврат государству имущественных активов и денег на 600 млрд тенге

28 Декабря 2022, 16:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой в этом году обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В их число входят дорогостоящая недвижимость, люксовые автомобили, драгоценные металлы и ювелирные изделия, а также в наличные денежные средства.

Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

Все возвращенные активы, по поручению Президента, будут направлены на строительство школ.