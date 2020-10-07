Антикор объединил ученых соотечественников со всего мира

НУР-СУЛТАН - 6 октября т.г. под председательством Алика Шпекбаева с участием Вице-министра образования и науки Мираса Дауленова, представителей Лиги академической честности, проектного офиса «Саналы ұрпақ» прошло первое заседание Совета научных экспертов при Агентстве по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ».

Независимый экспертный орган создан в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября т.г., где привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня обозначено одной из задач на перспективу.

Основные направления работы Совета – это формирование проактивного научно-профессионального сообщества в целях анализа, адаптации и внедрения лучших мировых практик по борьбе с коррупцией, комплексная научно-экспертная оценка антикоррупционных инициатив, разработка проектных предложений по противодействию коррупции.

Новая консультативно-совещательная площадка Антикора объединила свыше ста молодых ученых казахстанской PhD ассоциации в Великобритании и других ведущих вузов мира.

Как отметил Алик Шпекбаев в своем выступлении, наши молодые ученые, доктора наук, работающие и обучающиеся в лучших зарубежных университетах, готовы внести свой вклад в развитие республики, что несомненно подчеркивает патриотизм казахстанской молодежи.

«Только за счет бюджета по программе «Болашак» за рубежом на сегодня уже обучилось порядка 150 PhD докторов и еще столько же проходят обучение в настоящее время. Немало молодых казахстанцев профессионалов, работающих в Google, Deloitte, Facebook и других топовых компаниях, готовые генерировать идеи. Потенциал есть и его следует ориентировать для дальнейшего развития страны, в том числе в антикоррупционном направлении», – сказал Председатель Агентства.

В числе целей и задач совместной работы он обозначил содействие ученых в изучении практики применения международных антикоррупционных стандартов развитыми государствами, выработке механизмов их реализации в нашей республике.

Вице-министр образования и науки Мирас Дауленов в своей речи поддержал кооперацию Антикора и научного сообщества, обозначив правильность подходов применения опыта и знаний казахстанских ученых в деятельности госорганов.

В свою очередь президент казахстанской PHD ассоциации в Великобритании Алия Сембаева, избранная руководителем Совета, презентовала видение его работы на основе успешного опыта ассоциации. В своем выступлении она отметила значимость внедрения научно-обоснованного подхода к формированию госполитики на основе прозрачных, конкурентных и дружелюбных практик.

В ходе заседания PhD доктора и докторанты, в том числе участвующие в мероприятии онлайн из Австралии, Великобритании и других европейских стран, представили свои рекомендации по устранению коррупционных рисков в отдельных направлениях.

Так, управляющий директор по инновациям Satbayev University Чингиз Черниязданов от лица ведущего технического вуза страны довел до присутствующих подходы по взаимодействию науки и производства в Казахстане, а также представил предложения по исполнению поручений Президента касательно НИОКР. Спикером акцентировано на важности создания благоприятных условий как для талантливых ученых в Казахстане, так и для привлечения казахстанских умов из-за рубежа.

Еще один проект, над которым начали работать эксперты Совета – это проблема коррупции в высшем образовании. Пути решения на основе социальных исследований в ходе заседания представила группа экспертов Совета (Арман Рахимов, Анар Мухтарова. Гульшат Тусупова, Молдир Кабылова).

Со своей стороны, борцы с коррупцией примут меры по практической реализации выработанных предложений.

В Агентстве уверены, что конструктивное взаимодействие с научным сообществом позволит значительно повысить эффективность антикоррупционной политики страны.