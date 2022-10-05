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Антикор наложил арест на незаконно отчужденные земельные участки в Актюбинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 11:19
Антикор наложил арест на незаконно отчужденные земельные участки в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикор наложил арест на незаконно отчужденные земельные участки в Актюбинской области. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции под председательством акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ».

Посетивший с рабочим визитом Актюбинскую область руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов отметил, что земельные вопросы являются особо актуальными в региональной карте коррупционных рисков.

«Помимо экологии и автомобильных дорог, особо актуальными являются вопросы распределения земельных участков. Это проблемы, с которыми сталкиваются жители данного региона в коррупционном поле. Очень важно объединить ресурсы и возможности местных исполнительных органов и представителей общественности для их искоренения», - отметил Саян Ахметжанов.

Областная антикоррупционная служба отчиталась об уже имеющихся уголовных делах по фактам реализации земель по заниженной стоимости, незаконного отчуждения земель водоохранной зоны, где фигурантами выступают должностные лица АО «СПК «Актобе» и местных исполнительных органов. На сегодня на все незаконно отчужденные земельные участки наложен арест.

В ходе заседания комиссии руководители государственных органов и общественники выразили готовность к конструктивному взаимодействию с Антикоррупционной службой в рамках «Карты коррупционных рисков».


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