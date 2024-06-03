Антикор начал расследование в отношении полицейских Алматы из-за взятки

В социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, где зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы. Антикоррупционная служба зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранца. Об этом передает агентство Kazinform.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.