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    10:17, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Антикор начал расследование в отношении полицейских Алматы из-за взятки

    взятка
    Фото: Kazinform

    В социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, где зафиксирован факт передачи денег сотрудникам полиции Алматы. Антикоррупционная служба зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции  по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранца. Об этом передает агентство Kazinform. 

    Расследование продолжается.

    Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Взятка Алматы Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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