Antikor Live: павлодарские акимы и педагоги рассказали о работе по противодействию коррупции
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акцию «Antikor Live» филиала антикоррупционной службы по Павлодарской области поддержали акимы городов, районов, сельских округов, руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе акции посредством прямого эфира в аккаунтах социальных сетей акимы районов и сельских округов, ректоры вузов, директоры колледжей и школ разъяснили населению основные механизмы и направления работы по противодействию коррупции, а также проинформировали об итогах проведённой работы в данном направлении во вверенных им учреждениях», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе по Павлодарской области.
Областную двухдневную акцию «Antikor Live» в Павлодарской области начали сегодня по инициативе региональной антикоррупционной службы. Её поддержали 139 акимов городов, районов и сельских округов, 48 руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры 357 школ региона.
«Активное вовлечение первых руководителей госорганов в процесс продвижения антикоррупционной политики и культуры добропорядочности - залог успешной победы над коррупцией», - заявил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы по Павлодарской области Ардак Балгожин.
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