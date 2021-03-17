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Antikor Live: павлодарские акимы и педагоги рассказали о работе по противодействию коррупции

17 Марта 2021 22:09
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Antikor Live: павлодарские акимы и педагоги рассказали о работе по противодействию коррупции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акцию «Antikor Live» филиала антикоррупционной службы по Павлодарской области поддержали акимы городов, районов, сельских округов, руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе акции посредством прямого эфира в аккаунтах социальных сетей акимы районов и сельских округов, ректоры вузов, директоры колледжей и школ разъяснили населению основные механизмы и направления работы по противодействию коррупции, а также проинформировали об итогах проведённой работы в данном направлении во вверенных им учреждениях», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в антикоррупционной службе по Павлодарской области.

Областную двухдневную акцию «Antikor Live» в Павлодарской области начали сегодня по инициативе региональной антикоррупционной службы. Её поддержали 139 акимов городов, районов и сельских округов, 48 руководителей высших и средних специальных учебных заведений, директоры 357 школ региона.

«Активное вовлечение первых руководителей госорганов в процесс продвижения антикоррупционной политики и культуры добропорядочности - залог успешной победы над коррупцией», - заявил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы по Павлодарской области Ардак Балгожин.


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#Павлодарская область   #Коррупция   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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