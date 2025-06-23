Антикор конфисковал имущество на 2,3 млрд тенге у разыскиваемого фигуранта

На преступные средства в размере около 1,5 млрд тенге он приобрел люксовый автомобиль, квартиру, земельные участки и дома в Алматы и области, оформив их на жену. Кроме того, на его и ее счетах в банках второго уровня обнаружены 1,7 млн долларов (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге, не соответствующие официальным доходам.

По решению суда от 16 июня все указанные активы конфискованы в доход государства.

С начала года Антикоррупционная служба начала около 30 уголовных дел по фактам отмывания денег и имущества, полученного преступным путем. Часть из этих дел уже рассмотрены в суде, виновные осуждены.

Особое внимание уделяется случаям, когда подозреваемые маскируют доходы под законный бизнес — оформляют имущество, криптовалюту и ценные бумаги на родственников или подконтрольные компании.

Например, в одном случае бывший чиновник, подозреваемый в хищении более 745 млн тенге из бюджета для развития спорта, приобрел две дорогих машины и перечислил более 240 млн тенге в свою компанию для получения прибыли.

В другом случае подозреваемые обналичили 237 млн тенге из бюджета для инфраструктурных проектов, оформляя сделки через родственников‑предпринимателей, чтобы купить квартиры и автомобили. На это имущество наложен арест.

Иная информация в интересах следствия не раскрывается. Работа по возврату активов продолжается.