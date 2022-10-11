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    17:35, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Антикор: 33 земельных участка возвращены в госсобственность

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников Социально-предпринимательских корпораций (СПК). Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Так, в Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК «Astana», «Тараз», «Сарыарқа» и «Солтүстік».

    Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского Кодексов, которые реализовали проекты, не включённые в перечень приоритетных видов деятельности.

    К примеру, в Карагандинской области в 2019-2021 гг. акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК «Сарыарқа» 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского Кодекса и генеральных планов городов.

    В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены 6 земельных участков для СПК «Солтүстік». Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов.

    В Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.

    По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка.




    Теги:
    Акимат Борьба с коррупцией Закон и право
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